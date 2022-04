Las cosas en el interior de las Águilas del América comienzan a mejorar, pues desde la salida de Santiago Solari del conjunto de Coapa ha aligerado el ambiente, y el arribo de Fernando Ortiz simplemente les ha ido devolviendo la confianza. Uno de los que ha recuperado el ímpetu es Álvaro Fidalgo, quien en esta ocasión se siente más que motivado de los que puede conseguir el club de Coapa.

En entrevista para W Deportes, el futbolista español reveló que en el vestidor americanista hay una cara totalmente distinta. Tal ha sido el cambio que han sentido desde la dirección técnica que los buenos resultados han comenzado a llegar y por ello aprovechó para ilusionar al americanismo, pues señaló que, si los azulcremas consiguen arribar a la Fiesta Grande del futbol mexicano, nadie va a querer enfrentarlos.

"Nunca se va a querer topar alguien con América, porque al final no es fácil venir jugar al Azteca, cuando el Azteca esté a reventar y estemos en liguilla nadie va a querer venir a jugar aquí obviamente", apuntó el ibérico, el cual resaltó que al conjunto de Coapa le rodea una grandeza que muy pocos, alrededor del mundo pueden presumir, incluso confesó que a su arribo al América quedó más impresionado con lo que se topó.

"Me impresionó mucho. Venía del Madrid, pero no del primer equipo, una vez llegué acá y vi que eran millones de aficionados, te impresiona mucho. Ya sabía más o menos de la grandeza del equipo, pero una vez aquí es impresionante lo que significa este club", acotó Fidalgo, quien no deja de alistarse para sumar minutos con la camiseta de las Águilas, pues asegura que se siente más que cómodo con el resurgimiento en el Nido.

"Está haciendo un gran trabajo. Yo estoy muy cómodo con ambos, cada entrenador tiene su forma de trabajo, y hoy estamos con el Tano y lo bueno es que los resultados se están reflejando", comentó el canterano del Real Madrid, esto de cara a que los Millonetas se topen con los Xolos de Tijuana en la fecha 14, encuentro en el que buscarán su cuarta victoria consecutiva con Ortiz al frente del equipo.