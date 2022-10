Ya quedaron muy atrás las severas críticas que fueron lanzadas al director técnico argentino Fernando Ortiz por el titubeante inicio que tuvieron las Águilas del América en el torneo Apertura 2022, complicado además por la programación de partidos amitosos y de la Leagues Cup en Estados Unidos.

Sin embargo, Fernando Ortiz mantuvo la serenidad y logró meter al América en una racha positiva que devino en un récord de victorias consecutivas y una cadena de partidos sin perder. "Logramos finalizar un torneo que, si bien no habíamos arrancado de buena manera, lo culminamos para destacar. Teníamos la posibilidad de seguir arriba, tengo unos jugadores tremendos, entienden en la semana el mensaje para que puedan entender el partido", comentó el entrenador argentino.

En la jornada 17 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el América venció 2-1 a domicilio al Puebla donde las Águilas no se vieron tan dominantes, pero sí efectivas. Al respecto, Fernando Ortiz apuntó que "a consideración mía, no fue lo que veníamos mostrando, pero esa era la idea. Sabíamos que Puebla teniendo más la pelota los espacios se iban a ver, por momentos los hubo, por momentos no, pero lo entendieron los jugadores".

El América aseguró el liderato y llegará con esa etiqueta a la liguilla donde las Águilas del América, según comentó Fernando Ortiz, deben "mantener la intensidad en cada fecha y cómo transcurrieron las fechas en este mes y medio es increíble, quizá no nos damos cuenta lo que hemos logrado en el último mes, pero no hemos logrado nada. Está en mí mantener esta intensidad".

La liguilla es un torneo diferente

La próxima semana se jugarán los partidos de Repechaje y el América esperará rival, mientras tanto Fernando Ortiz hará los ajustes pertinentes para que el equipo no se le venga abajo: "Es normal o a veces sucede ese relajo que pueden llegar a tener al conseguir algo que desde el principio se había propuesto, pero saben que el lunes en la tarde tienen que entrenar. Si no entrenamos no vamos a estar preparados para enfrentar una liguilla que es muy diferente".