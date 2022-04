El timonel sudamericano tiene la presión al tope por parte de la directiva pues a pesar de sus recientes victorias eso no es suficiente para que siga en el banquillo.

En América sigue la incertidumbre sobre quién será el encargado de tomar el timón definitivo del barco azulcrema. En declaraciones recientes por parte de Santiago Baños, Presidente Deportivo del conjunto de Coapa, el directivo destacó que Fernando Ortiz, actual timonel interino de las Águilas, está haciendo una labor destacable con la escuadra, pero aun así la búsqueda de un nuevo entrenador se reanudaría pronto.

Ante esto, en el Nido no dejan de señalar que el trabajo de Ortiz sigue siendo excelso y también que cuenta con el apoyo incondicional por parte de los futbolistas, así lo reveló hace un par de días Richard Sánchez en conferencia de prensa. Esta situación podría colocar al ex futbolista de los Millonetas con una ligera ventaja sobre sus contrincantes, pues el propio Baños reconoció que su continuidad en el banquillo azulcrema es una posibilidad latente.

De acuerdo a información de ESPN, se dio a conocer que el ex compañero de Cuauhtémoc Blanco se ha ubicado en la lista de candidatos favoritos para continuar con el equipo del América. Y es que no sólo recuperó las victorias para las Águilas, sino que también se han ubicado en la pelea por el repechaje del futbol mexicano, después de sumar al momento tres triunfos consecutivos ante Toluca, Necaxa y FC Juárez.

Este gran momento deportivo, ha colocado al cuadro capitalino como de los favoritos para seguir luchando por más puntos, así como el seguir con las riendas en manos de Ortiz. Pero no todo es miel sobre hojuelas para el estratega argentino, pues si quiere seguir al frente todo dependerá de lo que haga América en la fase final del Clausura 2022. Si las Águilas llegan a instancias decisivas como una semifinal o una hipotética final, es muy probable que se mantenga el sudamericano en su puesto.

Pero en caso de no acceder a la Liguilla como tal, los bonos de Fernando no estarían jugando tan a su favor, y por ello se pondrá en análisis su posible continuidad para el siguiente certamen. Situación que espera conseguir el entrenador, pues su intención es seguir con el equipo americanista de manera definitiva, pero eso no evita que sea realista al respecto y comprenda que todo puede pasar.