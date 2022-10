A dos días de haberse disputado el partido de ida de las Semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX entre los Diablos Rojos del Toluca y las Águilas del América en el estadio Nemesio Diez, aún se siguen escuchando críticas a los errores el portero Guillermo Ochoa y de Emilio Lara.

Tanto Guillermo Ochoa como Emilio Lara son acusados de haber cometido errores que devinieron en los goles del Toluca: el portero con una mala salida en el 1-0 que anotó Haret Ortega y el lateral derecho al cometer un penalti sobre Jean Meneses del que se derivó el 2-0 anotado por Leonardo Fernández.

Sobre las críticas a Guillermo Ochoa en la salida en la que no pudo despejar un centro, el defensa central Néstor Araujo explicó que “el error viene desde antes, desde donde está parada la línea defensiva. Respeto a los que dicen de Memo, pero el error es otro y ya lo estuvimos corrigiendo. Lo demás lo respetamos, no nos mueve nada, lo corregimos porque ese no fue el error".

En relación a la falta de Emilio Lara sobre Jean Meneses para el penalti del segundo gol toluqueños, Néstor Araujo apuntó que “Lara es un tipo muy especial. Creo que a base de la experiencia y el tiempo se convertirá en ese jugador maduro. No le podemos quitar lo que es, su esencia lo hace único. De lo demás que siga aprendiendo, lo señalaban por un error, pero todos los cometemos, nos hace mejores y será un mejor futbolista. Ojalá siga por ese camino para que sea no solamente un referente de América sino de la liga”.

Néstor Araujo por la remontada contra Toluca

De cara al partido de vuelta de la Semifinal entre América y Toluca en el que se espera una remontada de las Águilas en el estadio Azteca, Néstor Araujo señaló que los Diablos Rojos son "un equipo muy complicado, bien dirigido. Para nada estamos confiados. Queremos ya jugarlo porque nos quedamos con la espinita del miércoles, pero la verdad no estamos para nada confiados; estamos concentrados, metidos y ocupados en hacer un buen partido de futbol".