Hace 10 años cuando en el Clausura 2012 Miguel Herrera vivía el primer torneo de su primera etapa como director técnico de las Águilas del América, el ex defensa central venezolano Oswaldo Vizcarrondo llegó al equipo azulcrema procedente del Olimpo de Argentina y con jerarquía de seleccionado nacional.

En ese torneo Clausura 2012, Oswaldo Vizcarrondo jugó 11 partidos, siete de estos como titular y anotó un solo gol en 774 minutos. Las Águilas del América terminaron ese torneo en el tercer lugar de la fase regular y fueron eliminadas por los Rayados del Monterrey en semifinales.

Oswaldo Vizcarrondo fue dado de baja al término del torneo y transferido al Lanús y así recordó su paso por el América y su trato con Miguel Herrera. "Internamente tampoco tuve una buena relación con el director técnico, luego me enteré de que decía muchas cosas a mis espaldas; yo tenía una excelente relación con Aquivaldo Mosquera, cuando yo me fui me comentó que dijo que no me había llevado, y eso es una mentira, él me quiso llevar cuando estaba en Tecos".

En entrevista con el periodista Mario Alberto Sánchez, Oswaldo Vizcarrondo dijo que Miguel Herrera "es una persona que no se maneja bien, que cala bien en el medio mexicano porque vamos a decir que el futbol allá es una novela, socialmente ellos se manejan así, no es mi personalidad, no cabía en disputas".

¿Por qué se fue Oswaldo Vizcarrondo del América y del futbol mexicano?

Oswaldo Vizcarrondo llegó al América con 27 años de edad, pero no siguió. Él argumenta que prefirió darle prioridad a la selección venezolana con la que jugó nueve partidos. "A mí me gusta jugar, yo no voy a un lugar a llenarme los bolsillos, porque te puedo decir que el futbol mexicano es muy rentable en la parte económica, pero mi prioridad era la Selección".