La tercera jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX comenzará el miércoles en el estadio Azteca con un partido adelantado entre dos equipos que han tenido inicios muy distintos: los Diablos Rojos del Toluca dirigidos por Ignacio Ambriz visitarán a las Águilas del América del director técnico Fernando Ortiz.

Mientras los Diablos Rojos del Toluca marchan en primer lugar con seis puntos y seis goles, tres de ellos que le anotaron de manera sopresiva a los Zorros del Atlas en la segunda jornada, las Águilas del América no han podido ganar y en su partido anterior dejaron escapar una victoria ante los Rayados del Monterrey.

Para afrontar este torneo Apertura 2022, el Toluca de Ignacio Ambriz fue el equipo que mejor se reforzó y por el momento han justificado la inversión con un liderato que no le causa preocupación a Sebastián Cáceres. "Son seres humanos como nosotros y no tienen nada de distinto. Los partidos se juegan adentro de la cancha por más que haya nombres", dijo el , defensa uruguayo de las Águilas del América en conferencia de prensa.

Respecto al empate del América contra los Zorros del Atlas en el estadio Azteca y la derrota ante Monterrey en el estadio BBVA, Sebastián Cáceres comentó que "estamos tranquilos, porque a pesar de no haber conseguido el resultado hemos planteado buenos partidos. Por detalles no hemos podido ganar". De cara al partido contra Toluca, el zaguero uruguayo apuntó: América no sé si favorito, pero siempre va a salir a ganar en cualquier cancha. La postura es de salir a ganar. No podemos salir a esperar nada".

Sebastián Cáceres y Néstor Araujo en la defensa

En los dos partidos del América en el torneo Apertura 2022, Sebastián Cáceres ha sido titular y en el segundo ante Monterrey hizo pareja en la defensa central con Néstor Araujo a quien le dedicó algunos elogios: "Es un gran jugador, lo demostró el otro día. Hizo un gran partido, y aunque no se pudo ganar, los minutos que jugó lo hizo bien. Puede aportar mucho".