Es real que los nervios están a tope previo a cada arranque de torneo, e incluso antes de cada partido, pero el día de hoy se convierte en uno de los días donde Fernando Ortíz tendría la adrenalina al tope, pues iniciará el Apertura 2022 al mando de las Águilas del América para enfrentar a un rival que habría terminado con sus sueños como futbolista, tratándose nada más y nada menos que de Diego Cocca.

Han pasado ocho años desde que Ortiz se vio obligado a dejar las canchas por una inesperada decisión del ahora entrenador bicampeón con Atlas, a quienes enfrentarán esta noche en el duelo estelar de la Jornada 1. Cocca descartó en aquel momento al “Tano” como elemento del Racing de Avellaneda sin darle ninguna explicación, pese a que al jugador de aquel entonces el propio Presidente del club, Víctor Blanco le habría prometido su continuidad.

Compromiso que claramente Diego no quiso cumplir, y fue una estocada que le habría dolido sobremanera al exfutbolista: “Diego Cocca jamás se acercó a decirme que no me tenía en cuenta. Yo no haría eso nunca siendo entrenador, a mí me gusta dar la cara”, declaró Fernando años después al periodista Juan Gorrochategui, lo que lo llevó a abandonar las canchas y colgar los botines en 2014.

Pero ahora las cosas habrían cambiado para el entrenador del conjunto americanista, pues hará su debut esta noche en el estadio Azteca al frente de uno de los equipos más importantes del continente americano, mientras que Cocca hará lo propio después de vivir un cuento de hadas con Atlas, con quienes rompió su racha de 70 años sin títulos y los guio al Bicampeonato.

Por lo que la moneda está en el aire, y muchos expertos han señalado que el Tricampeonato se ve lejano para los pupilos de Diego, mientras que las Águilas del “Tano” Ortiz lucen como favoritas para llevarse el campeonato este torneo que se jugará lo más rápido posible pues se juntará con el Mundial de Qatar 2022, donde el América tiene algunos elementos que tendrán que salir con antelación como Memo Ochoa y Jorge Sánchez para concentrarse con el Tri.