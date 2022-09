Recién llegado al futbol mexicano como último refuerzo de las Águilas del América para el torneo Apertura 2022, el volante extremo uruguayo Brian Rodríguez habló de los primeros minutos que ya tuvo como jugador del equipo azulcrema y también de las dificultades que ha afrontado.

Brian Rodríguez apareció en la banca de las Águilas del América en el partido contra los Tigres, pero su debut como jugador azulcrema se dio como suplente contra el Atlético de San Luis y en la siguiente jornada ya fue titular ante el Necaxa el día que implantaron el récord de nueve victorias consecutivas.

“Era un debut deseado, ya quería jugar. Tuve minutos contra San Luis, pero quería hacerlo desde el principio y aportar mucho más al equipo. Estoy muy contento y más con la victoria", dijo Brian Rodríguez en entrevista para Récord confiando en que pronto se afianzará como titular.

Pero Brian Rodríguez ya se percató de que el nivel de exigencia en un plantel como el del América es muy alto. "La verdad que sí está complicado, pero trabajando y queriendo salir adelante se la pondré muy difícil al Tano (Fernando Ortiz) y ya él verá, ese ya es su problema. Pero quiero aportar y ayudar al equipo donde me toque, los minutos que me toque y las oportunidades que me toque".

Problemas con la adaptación para Brian Rodríguez

Por otra parte, Brian Rodríguez comentó que en sus primeros días como jugador de las Águilas del América ha sentido los efectos de los 2,240 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México: “Me ha costado más la altura, creo que la altura es lo que me afecta más, pero como le dije antes, mis compañeros lo hicieron mucha más fácil la adaptación y estoy muy contento".