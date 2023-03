La continuidad de Oscar Jiménez como portero titular del América ya era insostenible y el director técnico Fernando Ortiz no tuvo más remedio que anunciar la aparición de Luis Ángel Malagón para el partido que las Águilas jugarán contra los Tigres en la jornada 11 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Por los errores cometidos en varios partidos del torneo, Oscar Jiménez fue sometido a un linchamiento mediático. Al respecto, el exportero Adolfo Ríos comentó que "el cambio en la portería es como el cambio en cualquier otra posición, pero lógicamente la presión existe al ser portero de un equipo como América. De pronto el cometer alguna situación de falta de concentración o alguna equivocación involuntaria que esto determine un gol en contra, va a venir una critica contra la portería y quien la ocupe. Es normal, el portero de América tiene que estar consciente de la presión que existe y sobreponerse poco a poco a cualquier situación mientras el cuerpo técnico lo considere como titular".

En entrevista con el periodista Alejandro Alfaro del sitio América Monumental de Bolavip, Adolfo Ríos analizó el estado actual de Oscar Jiménez como portero: "No tengo ninguna duda de la calidad que tiene Óscar (Jiménez) para estar en la portería, pero desafortunadamente, sin ponerle una medalla que no le corresponda con las críticas que en ocasiones han sido exageradas, pero sí en alguna situación ha tenido un poco de falta de concentración en algún gol, aunque no es el único responsable de todo lo que pasa en la portería".

Adolfo Ríos analizó las circunstancias que derivaron en los errores que ha cometido Oscar Jiménez como portero titular respecto a las acertadas actuaciones que tuvo como arquero suplente: "Ese proceso de ninguna manera lo desconoce Óscar Jiménez, al contrario. Él ha estado a la sombra de un arquero histórico como Memo Ochoa a la espera de la oportunidad y cuando las tuvo, él estaba en una situación mucho más relajada y cumplía con el propósito de demostrar que tenía los tamaños de poder estar como titular. Ya cuando la situación cambia y eres el responsable directo, ese aprendizaje deberá tomarlo. Lógicamente lo que le pasa es algo normal en este equipo por las presiones que existen, pero la calidad la tiene, tendrá que sobreponerse y saber que (Luis Ángel) Malagón es un portero que ya venía con varios torneos como titular en Necaxa, llegó a América y en cualquier momento iba a tener una posibilidad para demostrar, también es normal".

El debut de Luis Ángel Malagón con América contra Tigres

Ya definido el cambio en la portería del América para el partido contra Tigres, Adolfo Ríos consideró que el arco azulcrema está en buenas manos. "(Luis Ángel) Malagón es un arquero joven, que tiene varios torneos como titular en Necaxa, con personalidad, calidad futbolística y una técnica en la portería muy buena. Esa situación que se genera en una competencia por la portería es lo más sano que puede existir en un equipo como América. Ha habido grandes arqueros, de un recorrido importante y ahora ambos lo tienen, aunque mayor Óscar que Malagón, pero sí le llega la oportunidad es porque tiene un propósito por estar en América, nadie le ha regalado nada y el técnico debe definir quien es el titular. Ambos en cualquier momento iban a tener su oportunidad".

Adolfo Ríos consideró que debutar en el partido contra Tigres puede resultar un importante envión anímico para Luis Ángel Malagón. "Espectacular. Como portero lo que anhelas en todo momento es que llegue una oportunidad definida por el cuerpo técnico en donde la situación del entorno es tan llamativa como la del siguiente partido. Esa motivación que ejerce un equipo como Tigres y su afición es una fiesta y eso te da como portero una motivación de demostrar que eres lo que vales y en un partido tan importante donde captas la atención de todos. No tanto por querer decir 'qué bueno que ya no va a jugar Óscar (Jiménez) y tengo la oportunidad yo' porque la misma situación de apoyo que él le dio a Óscar, ahora Óscar (Jiménez) se la daría a (Luis Ángel) Malagón y lógicamente la intención es que todo salga bien".