De nueva cuenta, el periodista de ESPN despertó a través de Twitter la reacción de los aficionados americanistas y no americanistas.

Nadie puede dudar del poderío del Club América en el futbol mexicano. En todas las épocas, el equipo de Coapa ha dado grandes nombres de futbolistas que se han consagrado y le han dado a la afición momentos imborrables, para meterse en su corazón y convertirse en históricos de la institución.

En los medios de comunicación hay muchos detractores del Azulcrema y también están quienes lo defienden con uñas y dientes. Entre este último grupo se encuentra Álvaro Morales, quien siempre se encarga de enaltecer lo que el llama "el sagrado americanismo" y compararlo con dos de sus grandes rivales, Chivas y Pumas.

En innumerable cantidad de oportunidades se ha debatido sobre quiénes son los máximos ídolos del Club América, tema en el cual el periodista de ESPN se ha sumado cada que pudo. Sin embargo, esta vez el Brujo eligió ir más allá y despertar una nueva polémica.

A través de su cuenta de Twitter, Álvaro Morales se incluyó entre la lista de grandes ídolos históricos de las Águilas. "Cuauhtémoc, Reinoso, Zelada, Santos, Tena, Ortega, Zague, Borja, yo, Ochoa, Brailovsky, Zaguinho, Fragoso, Coco, Hodge, Villa, Ataulfo…", escribió en sus redes sociales.

Como cada que Morales emite uno de sus controvertidos comentarios, los usuarios no tardaron en reaccionar: hubieron quienes le dijeron que no representa al americanismo, algunos lo invitaron a seguir provocando a otros equipos, mientras que aficionados rivales no escatimaron en críticas y burlas.