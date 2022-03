A pesar de no ser una aficionada de hueso colorado al futbol, la llamada "Princesa del Regional Mexicano", Ángela Aguilar no se limita cuando se trata de hablar de las Águilas del América, pues es el equipo predilecto de su famoso padre, Pepe Aguilar, quien en cada oportunidad aprovecha para demostrar su gusto por el conjunto azulcrema, e incluso se ha dicho que es uno de los más fieles a los colores de Los Millonetas.

En esta ocasión Ángela les dio un gran regalo a los fanáticos de las Águilas, pues en un programa de radio llamado "Erazno y la Chokolata", el cual se transmite en Estados Unidos, la tuvieron como invitada cuando sólo tenía 16 años para presentar su nuevo material que era en honor a la ya fallecida Selena Quintanilla, el cual lleva por nombre "Baila esta cumbia", donde aprovecharon para meterla en aprietos con una singular petición.

Uno de los conductores le pidió a la intérprete de "Ahí donde me ven", que cantara nada más y nada menos que el Himno del América, pues reconocían que ella seguro se lo sabía al vivir con uno de los seguidores más fieles de la escuadra de Coapa, situación que puso nerviosa a Ángela, pues confesó que sólo se sabía una parte de la famosa canción que se hizo famosa en voz de Carlos Blanco, quien también fue su creador, la cual vio la luz en 1981.

Para que pudiera tener una buena ejecución en la cabina de radio, se le entregó por parte de la producción la letra en papel a la menor de la Dinastía Aguilar, quien con nerviosismo y a la vez entusiasmo tomo el reto, estudio la melodía para dar su mejor interpretación, pero eso no evitó que confesara que deja ver a su padre, el intérprete de "Por Mujeres como tú", solo cuando ve los encuentros del cuadro de sus amores.

"Antes que nada la verdad no veo casi futbol, el que ve los partidos es Pepe Aguilar solito en su cuarto, y la verdad confieso que no me sé la canción completa, pero si los coros, esos sí los conozco", reveló la cantante, quien ha sido todo un éxito con su nuevo material "Mexicana Enamorada" pues ya comenzó por primera vez su gira en solitario, donde ya no cuenta con el respaldo habitual en el escenario de su progenitor ni de su hermano Leonardo Aguilar.