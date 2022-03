Sin duda pocos jugadores pueden presumir haber jugado a lado de estrellas mundiales como es el caso de Ronaldinho, quien en la Liga MX causó un gran revuelo cuando fue fichado por los Gallos de Querétaro, pues su arribo elevó la categoría a pesar de encontrarse en el ocaso de su carrera, pues no sólo era uno de los mejores jugadores de la historia, sino también un Campeón del Mundo después de coronarse en Corea-Japón 2002.

Esta situación llevó a que muchos futbolistas del futbol mexicano enloquecieran por él, tal es el caso del famoso Enrique Esqueda, quien a pesar de ser Campeón del Mundo Sub-17, no pudo evitar su emoción al cruzarse con el brasileño en una presentación que tuvieron las Águilas del América ante el AC Milan donde militaba el carioca antes de arribar a México, lo que llevó al azteca a rogarle porque le diera su camiseta.

Durante el programa “Tikitaka”, el llamado “Paleta” Esqueda compartió una cómica anécdota sobre el día que se enfrentó a “Dinho”, en la cual señaló que no cabía de la emoción al enterarse que tendría como rival al ex jugador del Barcelona, y menos que le deseara suerte en este partido que se celebró en 2009 durante el “World Football Challenge”, en donde América se vio las caras ante el AC Milan.

“Hasta nosotros como jugadores nos reservábamos el fanatismo. Yo cuando lo vi, estaba formado para un América vs Milan. Llega y me hacen 'mucha suerte’, volteo y era Ronaldinho… le dijo ‘suerte para ti’ jajaja es el América, cuídate’”, apuntó Esqueda, quien también confesó que no pudo concentrarse en la primera parte del encuentro pues estaba pendiente de cada movimiento del futbolista sudamericano, ya que también tenía la intención de pedirle su jersey.

“Acabó el medio tiempo wey, veo el video de los dos últimos minutos de donde estaba la pelota y yo corriendo hacia él. ‘Me das tu camiseta wey, me das tu camiseta wey’ y dice 'sí, ahorita te la doy’ y le contestó ‘no wey, ya porque si no me la van a quitar, por favor’, ‘ok toma’, me la da y me voy corriendo al vestidor, la meto debajo de mi maleta para que no me la roben”, reveló el ex americanista, quien además de la playera también celebró la victoria de Los Millonetas 2-1.