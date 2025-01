Minutos antes de embarcar rumbo a Costa Rica, donde en las próximas horas se hará cargo del seleccionado que buscará clasificar al Mundial 2026, Miguel Herrera brindó declaraciones a la prensa y profundizó en diversos temas, como los objetivos que tendrá en su nuevo proyecto pero también descargando munición gruesa contra ciertos sectores del futbol mexicano.

ver también Se oficializó el día y hora en que la Selección Mexicana jugará en Argentina vs. River Plate

“Estoy contento, agradecido con la Federación (Costa Rica). Con ilusión y con muchas ganas de estar en el Mundial. He hecho bien las cosas y cuando te buscan selecciones no queda más que estar contento y seguir por este camino. Esta es una selección muy importante de nuestra área. Hay un proyecto muy importante”, expresó el ‘Piojo’, que sucederá a Gustavo Alfaro.

Publicidad

Publicidad

A su vez, el mexicano se refirió a lo que fue su último trabajo comandando al Xolos de Tijuana, donde no consiguió los objetivos y él mismo es consciente de ello: “Es el único lugar donde me ha ido mal. No pude dar lo que se merecía el equipo, la afición… Pero es parte del trabajo”.

Ahora bien, respecto de lo que fue su paso por la Selección Mexicana -estuvo al frente desde octubre de 2013 a julio de 2015 y dirigió en el Mundial 2014- expresó que “en México me fue bien así que espero hacerlo bien en Costa Rica también”. En tanto, el ‘Piojo’ analizó la cruda realidad que transitan los entrenadores mexicanos en su país (sólo hay 3 dirigiendo en la Liga MX) y no dudó en apuntar contra la directiva.

Publicidad

Publicidad

“Buscamos trabajo fuera porque hay malinchismo en México hacia los directores técnicos. Ellos (los directivos) son los que salen a buscar al extranjero haciendo de lado al entrenador mexicano, que está muy bien preparado”, disparó Herrera, quien tras su salida de Xolos a mitad de 2024 se alejó de la conducción técnica y trabajó como analista.

El debut de Miguel Herrera en Costa Rica

El ‘Piojo’ Herrera tendrá su estreno oficial en los Ticos el próximo 22 de enero, cuando se enfrente contra Estados Unidos en un amistoso preparatorio de cara las Eliminatorias Concacaf. Y posteriormente participará de la Copa Oro 2025 que se llevará a cabo del próximo 14 de junio al 6 de julio.