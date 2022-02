Cuando uno creía que a las Águilas del América no les podría ir peor, una alarmante noticia llegó a Coapa después de que se diera a conocer que su atacante estrella, Henry Martin, es baja por una infección en las vías respiratorias, por lo que todo indica que se perdería el Clásico Capitalino ante los Pumas UNAM, el cual se llevará a cabo este sábado por la noche en el estadio Azteca.

Por medio de sus redes sociales, el conjunto azulcrema dio este reporte, algo inesperado pues no se le había visto al futbolista con mal semblante, por lo que tomó por sorpresa a los fanáticos americanistas, así que el planteamiento de Santiago Solari para este duelo que es muy importante en Coapa al ser ante uno de sus acérrimos rivales tendrá que cambiar y se espera que Federico Viñas inicie como titular este encuentro.

"El Club América informa que el jugador presenta una infección en las vías respiratorias. Se encuentra bajo observación y seguimiento de especialistas, quienes determinarán el tratamiento a seguir", así lo publicaron en su cuenta de Twitter, donde no dieron más detalles, y que desató algunos rumores entre los fans sobre si pudiera ser COVID-19, ya que es uno de los estragos que tiene este virus que no deja de aquejar a millones de personas alrededor del mundo, pero hasta el momento no ha sido confirmado.

Pumas también sufre bajas

Los Pumas tampoco se han podido liberar de las lesiones, pues al igual que al América, ahora les tocó la mala suerte de perder a Alfredo Talavera, quien se perderá el Clásico Capitalino ante los azulcremas después de que por medio de un comunicado en sus redes sociales, los felinos anunciaran que su portero y capitán sufre de bursitis en el hombro derecho y también anunciaron que el tiempo de recuperación es de una semana, lo que los dejará sin su participación.

Pero cuando las cosas parecían que ya no podían empeorar, los Pumas también anunciaron el parte médico del defensor Nicolás Freire, quien salió lesionado en el partido ante Atlas, en la jornada anterior. “Lesión muscular en isquiotibial izquierdo. Tiempo de recuperación: dos semanas”, así lo revelaron, por lo que tampoco vería actividad ante el conjunto de Coapa en una edición más del Clásico.