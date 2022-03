El hermano menor de Giovani se sinceró y dio a conocer que no se encuentra pasando por su mejor momento futbolístico.

Con tan sólo dos juegos como titular, Jonathan dos Santos ha desatado comentarios sobre su rendimiento, el cual no ha sido el más óptimo desde su arribo a las Águilas del América. Una de sus actuaciones más cuestionadas fue la que tuvo en el Clásico de Clásicos ante las Chivas de Guadalajara, donde la desesperación lo llevó a salir expulsado. A pesar del desalentador panorama sobe su futuro con el club que vio nacer a su padre, el hermano menos de Giovanni, no pierde la esperanza ni la calma de que las cosas mejoraran.

"Obviamente quiero estar en mi nivel, dar las alegrías que la afición se merece y ojalá podamos acabar bien la temporada. Pasamos por un bache. Es difícil, cuando entras en una situación negativa, salir de ella, pero yo creo que el equipo el partido pasado en liga hizo un grandísimo partido. Se vio que estamos hechos para esto", dio a conocer a TUDN tras el duelo en donde América venció a Toluca.

El ex futbolista de Los Ángeles Galaxy no ha conseguido ser la pieza clave que muchos esperaban, incluso su baja de juego lo alejó por completo del radar de Gerardo “Tata” Martino para la Selección Mexicana. Pero esta situación no le provoca ansiedad al futbolista, quien tiene fe en que Fernando Ortiz le dará la oportunidad de probarse en más encuentros para volver a demostrar lo que puede hacer.

"Es cierto que venimos trabajando muy duro. Lo que les puedo decir es que el equipo está trabajando muy bien, yo también. La verdad es que estoy muy contento, de maravilla, me siento como en casa desde que llegué, fue un sueño el hecho de poder estar aquí, ahora agarrando minutos, estoy agarrando mi ritmo, confianza, el técnico tiene confianza en mí, es importante y muy contento de mi paso en América”, equipo que le dio la oportunidad después de quedarse sin opciones en su paso por la MLS.

“Es importante que los jugadores que no venimos jugando tengamos estas oportunidades, aprovecharlas, nos estamos adaptando a la manera de jugar, el equipo se está viendo más compacto en todas las líneas, se juega más el balón y yo contento por tener oportunidad de jugar, mostrarme, tener más minutos y bueno hay que seguir en esta línea y no bajar los brazos”, finalizó el futbolista mexicano.