Las cosas en América van de mal a peor, y es que no sólo los buenos resultados están faltando en Coapa, sino también el buen funcionamiento del equipo, pues rumores de diferentes medios han señalado que es posible que el vestidor americanista esté fracturado, lo que sería otro problema grave no sólo para Santiago Solari, sino también para Santiago Baños, de quien se ha pedido su renuncia en múltiples ocasiones por la afición azulcrema.

Por lo que uno de los que se une a este clamor es el histórico Juan Antonio “Cabezón” Luna, quien reveló para ESPN, que el equipo es una vergüenza, pero repartió la culpa del mal paso que viven los azulcremas, pues fue muy puntual al asegurar que el ex auxiliar de Miguel Herrera, está más distraído de lo habitual, por lo que sería un factor más que destacable del mal momento que se vive en el Nido.

"América no anda mal solo por la calidad de un grupo de jugadores o de algún entrenador. No es un secreto para nadie la injerencia que tienen los promotores dentro del futbol mexicano. Algo debe estar pasando con Santiago Baños. Está poniendo más atención al negocio de jugadores y deja que enfocarse en alimentar al equipo con mejor talento", apuntó el ex futbolista quien fue un referente de las Águilas en los 80s.

Y es que cabe destacar que el equipo del América hasta el momento suma cuatro derrotas en seis jornadas y se ubican en el sitio 16 de la tabla de posiciones, lo que los tiene con los ánimos por los suelos tanto dentro de Coapa como por parte de la afición de Los Millonetas, quienes cada jornada no pierden oportunidad para pedir la salida de Baño, sin importar si el resultado es positivo, pues aseguran que no ha hecho buenas contrataciones.

Luna pide gente capacitada en América

"Están pasando cosas raras en América. Un ejemplo que te puedo dar es que no hay un solo entrenador de peso en las Fuerzas Básicas. En este momento en América hay dos entrenadores que yo los conocí en las Fuerzas Básicas de Veracruz. En aquel entonces eran un par de entrenadores de medio pelo. Ni siquiera llegan a la institución porque sean campeones, sean exitosos o hayan demostrado su capacidad”, finalizó Luna, quien también arremetió contra los que no dejaron en Fuerzas Básicas a uno de los referentes más grandes en la historia americanista, Alfredo Tena.