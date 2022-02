En Coapa están furiosos tras no hilar ni una sola victoria desde el año pasado, y por ello la directiva habría decidio darles un castigo ejemplar a sus futbolistas.

El conjunto de las Águilas del América suma su peor arranque de temporada desde hace 19 años, situación apremiante para Santiago Solari y compañía, pues al no dar resultados pondría a tambalear su puesto en el banquillo azulcrema, pero esto no sería del todo justo, pues no todo es culpa del timonel, ya que al final los que están en el campo de juego son los futbolistas, quienes también estarían despreocupados por esta situación.

Y es que el duro descalabro que vivieron a manos del Atlético San Luis encendieron las alarmas de nueva cuenta en el interior de Coapa, pues tan sólo unos días antes el dueño de Los Millonetas habría visitado el club para darles un fuerte y claro discurso para que reaccionaran y comenzaran a generar victorias, que buena falta les hace, pero al parecer dichas palabras no permearon como se esperaba en el vestidor americanista.

Ante esto, la directiva de América habría tomado una decisión más drástica para ver si con esto los jugadores reaccionan sí o sí, pues sería un golpe duro a sus bolsillos, ya que en los altos mandos de las Águilas entienden que desembolsar más de 23 millones de dólares en refuerzos no fue una cantidad despreciable, pero eso no habría funcionado para generar ímpetu entre los futbolistas, así que había que tomar otras decisiones.

De acuerdo a Jonathan Peña, la directiva americanista habría decidido congelar los bonos y las primas que se dan a los futbolistas después de cada juego, esto con el objetivo de que se tomara como castigo a los jugadores, con la finalidad de que despierten y decidan poner todo su empeño en cada cancha en la que jueguen y recuperen el paso victorioso al que América está acostumbrado.

No se ha especificado hasta cuando seguiría esta restricción, pero al menos por el momento tiene tres encuentros en puerta que parece podrían no ser tan complicados antes de enfrentarse a uno de sus acérrimos rivales, los Pumas de la UNAM, en una edición más del Clásico Capitalino, en donde los felinos ya les han tomado la medida a los americanistas después de arrebatarles la semifinal el pasado torneo.