El ex futbolista de las Águilas reveló que los de Coapa no están jugando como deberían pues el plantel tiene mucha calidad y están quedando a debe.

A pesar de que al Atlético de San Luis le urge recomponer el camino en el Clausura 2022, el futbolista Rubens Sambueza decidió que era buen momento para lanzar una crítica a su ex equipo, las Águilas del América, a quienes enfrentarán este fin de semana en su visita al histórico estadio Azteca y donde no podrán tener contemplaciones pues les urge sacar un triunfo después de sumar tres derrotas al hilo.

"El América de hoy en día podría jugar mejor y esto está claro, por los jugadores que tiene, tiene muy buenos, de muchísima jerarquía, de selección, y por eso uno dice que respeta al América. Si nos vamos a lo futbolístico, podría jugar muchísimo mejor, pero siempre se puede crecer y aprender", así lo señaló para Fox Sports el futbolista que fue parte de la escuadra americanista de 2012 a 2016.

Y es que la situación no ha sido sencilla para el atacante veterano, pues este reveló que quedó con algunas espinas clavadas con las Águilas del América, pues deseaba retirarse con los de Coapa, pero no pierde la perspectiva del momento en el que se encuentra, pues el futbolista asegura que ve lejano que ahora pueda volver al club donde consiguió ser referente en su momento, por lo que ha comenzado a ver otras opciones.

"Le tengo mucho respeto a la institución, hoy estoy con San Luis y lo que quiero es ganar. Lo del retiro, en su momento dije que me hubiese gustado volver, ahora creo que las chances son menos, uno ya tiene que pensar en otra cosa", expresó el jugador argentino, quien no deja también en insistir que desea jugar bajo las órdenes de Gerardo “Tata” Martino y la Selección Mexicana, sin importar su edad.

"Me hubiese gustado mucho tener esa oportunidad que han tenido varios jugadores. No se dio, no le cierro las puertas a nada, tengo que seguir trabajando. Soy el primero que se preocupa por trabajar para que lleguen las oportunidades y competirle a cualquier jugador", aseveró el jugador del Atlético de San Luis, el cual ahora se enfoca en sacar un buen resultado si quiere mejorar el camino de los potosinos.