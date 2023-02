El Club América está mostrando un buen nivel y se ubica actualmente en el tercer puesto de la tabla general de posiciones del Torneo Clausura 2023. Sin embargo, no tan positiva es la actualidad de Roger Martínez, quien no cuenta con gran protagonismo en el equipo, pues solo ha iniciado un encuentro como titular y en otros cinco ha visto escasos minutos.

En las últimas horas, el delantero colombiano que sonó para salir de la institución en el último mercado aceptó sus momentos malos en el campo, así como reconoció sus momentos de lucidez. Consultado por su futuro, y admitió que ha tenido "diferencias" con la directiva, aunque evitó ahondar en el tema, afirmando que debe seguir trabajando y rendir en el campo de juego.

"Sinceramente, no he tenido continuidad; he tenido malentendidos, con el club, con la afición también. Podría decirlo así, pero a mí me gusta trabajar en todos los momentos que estoy dentro de la cancha y demostrar, y bueno, ya después la gente verá si le gustará, o no", declaró. Y añadió: "Yo ahora no quiero hablar de esas cosas, ya esas cosas han pasado; de si he tenido continuidad, o no [...] Uno tiene que trabajar y esperar el momento en que le den la continuidad para tratar de hacer las cosas bien y ayudar al equipo".

"Sé que he tenido altibajos, en eso estoy claro; también he tenido momentos buenos, en eso también estoy claro. Y como te digo, yo sé las condiciones que yo tengo, sé lo que puedo dar. En los momentos difíciles que me gusta jugar y que me gusta estar, que me gusta entrar. Y sé que muchos se han dado cuenta de eso", continuó.

¿Qué pasará con Roger Martínez?

De acuerdo a información Águilas Monumental y Bolavip, Roger Martínez se encuentra viviendo sus últimos tiempos con la playera del América, pues no extendería el contrato que vence a mitad de año, principalmente por una relación desgastada y falta de continuidad. Fueron cinco años y, de momento, tres títulos en el Nido de Coapa.