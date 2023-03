En la previa al Clásico Nacional de la jornada 12 del Clausura 2023, se develó que Herny Martín estuvo muy cerca de jugar en Chivas. El ex director deportivo del Rebaño Sagrado, Ricardo Peláez, confesó que tuvieron charlas con el futbolista y América para ficharlo, pero por una diferencia económica no se concretó. Actualmente el 'Bomba' está en el mejor momento de su carrera.

Henry Martín no solo es el actual goleador de la Liga MX y la máxima figura de las 'Águilas', sino que también es una fija para Diego Cocca en la Selección Mexicana. Está claro que el futbolista está muy identificado con el club y quiere mostrar su mejor versión en el Clásico Nacional. Además, es una gran oportunidad para que América se meta entre los mejores 4 de la liga.

¿Qué dijo Henry Martín sobre su casi llegada a Chivas?

"Yo creo que no jugaría en Chivas, eso fue un desliz que iba a tener por el momento que estaba viviendo, recapacité a tiempo y creo que fue la mejor decisión. A partir de ahí fui levantando. Yo no pedí nada, ellos me contactaron, ofrecieron y escuché", comentó el delantero de 30 años.

Además, el Bomba agregó: "Hablé con la directiva y al final no se dieron las cosas. Fue la mejor decisión no huir de lo que vivía en América, a pesar de tener en contra a la afición, con lo que vivía en la cancha, cómo me sentía dentro y fuera. Irme, era huir de lo que viví".

Lo concreto es que Martín está en el mejor momento de su carrera y es una de las grandes estrellas de la Liga MX. Y si bien América ha sido irregular durante el torneo, tiene una gran posibilidad en la siguiente fecha. El encuentro no solo es importante por la rivalidad con Chivas, sino también por cómo quedarían posicionados en la tabla.