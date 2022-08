José Ramón Fernández, reconocido antiamericanista, no tuvo otra opción que rendirse a los pies de las Águilas.

Richard Sánchez, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas y Salvador Reyes son los responsables de que se esté hablando de la mayor goleada en la historia del Clásico Joven. Gracias a sus tantos, el Club América destrozó por 7-0 a su similar del Cruz Azul en el Estadio Azteca y lo hizo tocar fondo...

Este resultado ya tuvo sus correspondientes consecuencias: Diego Aguirre fue cesado como Director Técnico del primer equipo y podría haber movimientos en la directiva, ya que los fanáticos no están para nada contentos por cómo están manejando al club. La derrota ante las Águilas fue tan humillante que hasta generó que José Ramón Fernández, reconocido antiamericanista, se rinda a los pies de los del Tano Ortiz.

El periodista de ESPN no emitió ningún comentario durante el encuentro y tampoco lo hizo en las horas posteriores, lo que llamó la atención de propios y extraños y muchos aficionados azulcremas le exigieron algún tipo de opinión. Es por eso que en la mañana de este domingo decidió aparecer en su cuenta de Twitter y lanzar dos publicaciones más que contundentes.

"Ayer no quise escribir nada, honestamente tanta humillación me dejó sin palabras. Qué vergüenza, pero que vergüenza me dio Cruz Azul. Un desastre, está roto el vestidor. América jugó realmente bien, las cosas como son", señaló el comentarista destrozando por completo a La Máquina.

Además, admitió: "Miren lo que voy a decir, pero casi estoy seguro que el América va a ser el Campeón de este torneo". Así es: Joserra Fernández está dando a las Águilas como próximos acreedoras del trofeo de la Liga MX. Esto, justo después de que aplaste a Pumas (0-3), Pachuca (0-3) y Cruz Azul (7-0).