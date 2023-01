En el entorno del América, una de las noticias más importantes de este 17 de enero fue el interés de los Azulcremas en Diego Lainez, delantero de 22 años formado en la institución y que ahora busca nuevo destino.

El reporte aseguraba que el atacante mexicano pedía 2 millones de dólares de salario para firmar con los Azulcremas, cantidad que podría llegar a sobrepasar lo que los dirigidos por Fernando Ortíz pensaban otorgar.

Toda la información ha sido confirmada por Santiago Baños, que además dio una respuesta categórica: Diego Lainez no está más en la mira del América. Incluso el directivo dejó duras críticas para el oriundo de Tabasco.

“El propio Diego pues nos pidió 2 millones de dólares de sueldo para venir al club. Entonces pues darle ese tipo de sueldos, ser el mejor pagado todo el plantel a un jugador que en el último año ha jugado el 13-14% de los minutos no es correcto, no habla bien de las prioridades", dijo el directivo para Marca Claro.

Por otro lado, cuestionó fuertemente las prioridades de Lainez: "Con qué cara yo podría ver a Henry Martín, a Zendejas, a Fidalgo a Richard, jugadores que han estado mucho tiempo aquí, están tratando de hacer historia con el club, que no tienen ni cercanamente esos parámetros, pues creo no es lo correcto, si el jugador está priorizando el tema económico no tiene cabida en el club”.