El famoso delantero sueco Zlatan Ibrahimovic es uno de los jugadores más reconocidos en la historia del futbol gracias a sus habilidades poco convencionales y su capacidad para marcar goles y ganar títulos con todas las camisetas que ha vestido.

Sin embargo, para convertirse en una leyenda, siempre hay que recordar donde todo comenzó, y fue justo lo que hizo Zlatan al hablar sobre su etapa con el Ajax en Países Bajos, donde jugó entre 2001 y 2004.

Durante el documental Ajax 2002/2003, Rock ‘n’ Roll en Europa, el hoy artillero del AC Milán expresó su agradecimiento a aquellos que creyeron en él, especialmente a Leo Beenhakker, quien tuvo un gran impacto en su vida: "Sin este club, yo no hubiera sido el jugador que soy hoy. Si pudiera retroceder el tiempo, me gustaría agradecer a todos los que creyeron en mí. Especialmente a Leo Beenhakker, porque él fue quien hizo algo en mi vida. Creo que no lo decepcioné, porque me convertí en lo que él vio en mí", aseguró.

En su paso por el cuadro neerlandés, Ibra logró mostrar su capacidad goleadora marcando 48 goles en 110 apariciones. Con el exÁmérica coincidió entre 2001 y 2003, justo cuando arribó a la Liga MX.

Leo Beenhakker y sus gestiones en el América

Beenhakker, hoy de 80 años de edad, tuvo dos pasos con el Club América durante su carrera como timonel. La primera fue en la temporada 1994-1995, mientras que la segunda fue entre 2003 y 2004. A pesar de su experiencia y habilidades como entrenador, no logró salir campeón en el Nido.