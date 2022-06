Jorge 'Burro' Van Rankin expresó su inconformidd con el arribo del exjugador de Tigres UANL al no tener actividad desde hace tiempo.

Después de que se diera a conocer que Jürgen Damm estará a prueba en la pretemporada de las Águilas del América, la noticia no cayó del todo bien en gran parte de los aficionados americanistas, y uno de los más famosos se habría pronunciado al respecto. Se trata nada más y nada menos que de Jorge “Burro” Van Rankin, quien estalló en contra del equipo de sus amores en sus redes sociales por esta decisión.

El exconductor del programa “Hoy” fue muy claro al respecto de esta decisión, y señaló que no se le debe de dar oportunidad de portar los colores azulcremas a los jugadores que tengan poca o nula actividad en sus respectivos clubes, como es el caso del atacante mexicano, quien prácticamente vio nula actividad en meses recientes con el Atlanta United, pero aun así pidió que se le siguiera respetando su sueldo, que es uno de los más altos del equipo.

"Creo, desde mi humilde punto de vista, que el América debería ser más serio en sus contrataciones, no puede llamar a un jugador que tiene un año sin jugar, y otros que ya no entran en el equipo. ¡Es algo de no creerse!", escribió el exlocutor de Vox FM, quien siempre se ha caracterizado de ser un americanista de hueso colorado, e incluso es gran amigo del dueño del equipo de Coapa, Emilio Azcárraga, con quien se le ha visto en múltiples ocasiones en el palco del estadio Azteca.

Ante esta posición, los fanáticos del equipo americanista de inmediato lo replicaron y coincidieron con lo dicho por el también actor, quien incluso recibió peticiones por parte de los fanáticos solicitándole que le dijera al Dueño del equipo azulcrema que se retractara de esta situación. Hasta el momento Damm ya se encuentra en Cancún para entrenar con el primer Equipo de las Águilas, en donde tendrá la oportunidad de probarse, y sólo si los convence lo ficharían.