En el partido correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Club América apenas pudo igualar 2-2 ante su similar de Puebla en el Estadio Azteca. El elenco conducido tácticamente por Fernando Ortiz estuvo dos veces por delante en el marcador, pero en ambas ocasiones la visita pudo llegar al empate.

Henry Martín y Alejandro Zendejas marcaron para las Águilas de Coapa; mientras que Gastón Silva y Emanuel Gularte hicieron lo propio para la Franja. En un duelo más que entretenido, quien terminó queriendo llevarse el protagonismo fue Óscar Mejía García, silbante principal, tras tener algunos fallos polémicos y adicionar una gran cantidad de minutos.

Felipe Ramos Rizo, exárbitro mundialista, se expresó a través de sus redes sociales y criticó duramente a Mejía, a quien acusó de querer favorecer al América. No tardó mucho en explotar: apenas iniciado el cotejo, cuando el juez pitó la pena máxima para los Azulcremas, tuiteó: "Por favor. Qué criterio tan pobre de Óscar Mejia al sancionar penal a favor de America".

El VAR, sin embargo, actuó y salvó a Mejía de su error, quien se corrigió tras ver la jugada en la pantalla. "Pobre arbitraje con estos árbitros, carentes de criterio y personalidad, afortunadamente el VAR lo hace revisar y cambiar la decisión", apuntó el analista de ESPN. Pero ahí no terminó, ya que cuando el duelo se moría en empate decidió adicionar 7 minutos tras el tiempo reglamentario del segundo tiempo.

No conforme con ello, Óscar recién hizo sonar su silbato a los 100 minutos de juego, lo que generó una nueva publicación de Felipe en redes sociales: "Parece que a Óscar Mejia le urgía que el Améica anotara gol, de 7 minutos que indicó se fue casi a 10". A pesar del tiempo que se jugó, el resultado no se modificó y las Águilas no pudieron derrotar a la Franja.