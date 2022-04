El entrenador argentino se ha ganado el apoyo del plantel, de la afición, y también de la directiva, que analizará las próximas semanas para ver si le confían o no el cargo de manera definitiva.

El Club América parece haber recuperado la memoria. Con sus últimos resultados, las Águilas escalaron posiciones y ya están en zona de acceso a la Liguilla, algo que, semanas atrás, parecía muy difícil. La llegada de Fernando Ortiz como entrenador interino ha sido clave para descomprimir un vestuario lleno de presión durante los últimos días del ciclo comandado por Santiago Solari.

Cuando ya casi nadie tenía en cuenta al América para el Clausura 2022, Fernando Ortiz llegó con su receta y ha logrado obtener 10 puntos sobre 15 disputados. El plantel levantó la moral, y los resultados también le devolvieron la confianza a una afición que ahora sueña con la Liguilla y piensa menos de cara a futuro, donde todavía es un interrogante si Santiago Baños negociará por un entrenador o confiará en el Tano para que siga en el cargo.

Mientras tanto, Fernando Ortiz no esconde la fórmula para que el América haya salido del fondo de la tabla: "Lo dije desde el primer momento que al no haber resultados positivos el ánimo estaba abajo, pero la calidad y jerarquía que hay solo tenía que retocar unos puntos y levantarlos anímicamente y una de las formas es decirles la verdad. Al jugador hay que irle con la verdad, así se ha trabajado, y a la vez con el convencimiento que teníamos, pudimos revertir la situación”.

En diálogo con Fox Sports, el entrenador del América reconoció la mejora del equipo, pero también lanzó un avisó a sus dirigidos: “Han salido de una situación. Saben que tienen que seguir por el mismo camino. ¿Por qué? Porque no han logrado nada. Han logrado salir de la situación que venían atravesando, pero, en general, saben que no hay una relajación con respecto si entramos o no al Repechaje”, reflexionó.

Gana fuerza la continuidad

Los últimos resultados del Club América no pasaron desapercibidos para la directiva, que de momento, ya dejó de especular con la llegada de un nuevo entrenador, y prefiere esperar cómo sigue la campaña del equipo en este Clausura 2022. Hay conformismo con el trabajo de Fernando Ortiz, que gana terreno para seguir en el cargo, pero sabe que su equipo será juzgado también en base a los próximos rendimientos y resultados.