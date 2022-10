En el duelo correspondiente a la Vuelta de la Semifinal del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Club América y el Deportivo Toluca nos regalaron un verdadero partidazo. En un Estadio Azteca totalmente colmado, las Águilas y los Diablos Rojos igualaron 1-1 con polémica sobre el final y este resultado le dio la clasificación a la visita. Así es: el gran candidato al título se quedó en el camino.

A pesar de que muchos daban a los de Coapa como nuevos campeones del futbol mexicano, no pudieron vencer al elenco conducido tácticamente por Ignacio Ambriz y ni siquiera han logrado alcanzar la Final. Es por eso que Fernando Ortiz, su Director Técnico, se mostró muy frustrado y disconforme en conferencia de prensa, y hasta le envió un contundente mensaje a quienes aseguran que los árbitros favorecen a su equipo.

Claro, siempre están las dudas y acusaciones sobre algunas polémicas arbitrales en favor del América, por lo que el Tano tocó este tema por el gol anulado a Henry Martin al minuto 93. "Me comentaron que hay una leve posición adelantada. La verdad que no puedo dar una opinión, porque no la he visto. Bueno, podemos decir que a veces el arbitraje no favorece al América", apuntó el entrenador.

Más adelante señaló con lamento: "Estoy dolido, avergonzado, con la tranquilidad de los jugadores que dejaron el alma y la vida en el terreno de juego. Esto es futbol y de todos los logros que han conseguido bien merecidos, pero la Liguilla es así, de nada sirve todo lo que conseguimos en un semestre tan importante y no logar el objetivo. Para mí es un fracaso rotundo. El responsable soy yo".

Fernando Ortiz no aseguró su continuidad en el América

El Tano, a su vez, se refirió a su futuro y dejó su continuidad en el aire. "Tengo contrato un año. La directiva tendrá que analizar o no, es problema de ellos. Si llegara a suceder algo me lo comunicarán. Todos sabemos lo que significa no poder conquistar algo en esta institución", aseguró el joven entrenador argentino.