América ha estado lleno de contradicciones en las últimas semanas, pues por un lado Santiago Baños reveló que hay talento en su cantera y echarían mano de ella si se abrían posibilidades, pero al parecer eso no fue del todo cierto pues en vez de retener algunas de sus promesas decidieron dejar que migraran al futbol de Costa Rica como lo fue Morrison Palma, quien ahora seguirá su carrera en el Santos de Guápiles.

Pero este panorama pudo ser distinto para el futbolista de 22 años de edad si las Chivas de Guadalajara hubieran dejado su rivalidad a un lado y le hubieran dado sí al mediocampista, jugador que les haría falta en su esquema y más con sus cualidades, pero de acuerdo a ESPN, esta negociación no llegó a buen puerto pues la escuadra rojiblanca decidió rechazar el ofrecimiento por traer consigo un pasado americanista.

Esta decisión contrasta con fichajes anteriores, pues el Rebaño Sagrado en ocasiones anteriores pareció no interesarle esta situación, ya que una de sus adquisiciones más recientes fue la de Oribe Peralta, quien arribaba a Verde Valle directamente de Coapa, y aunque a los fanáticos por obvias razones no les agradó la transacción eso no los detuvo para continuar con ella, lo que después derivó en el retiro con los colores rojiblancos del futbolista mexicano.

Dicha cadena estadounidense reveló que Palma fue ofrecido para llegar como refuerzo a Chivas, pero el cuadro rojiblanco uso de pretexto venir de la cantera del América. Y es que cabe recordar que Morrison tuvo toda su formación en las inferiores de las Águilas del América y parecía que estaba destinado a ser la nueva “revelación” del equipo azulcrema, pero finalmente terminó fuera de la escuadra dirigida por Fernando Ortiz.

Fueron un total de 11 años en que Palma se mantuvo enfundado en los colores americanistas, pero eso no fue suficiente para que la directiva decidiera renovarlo y por ello prefirieron darle su salida en el mercado de transferencias, lo que lo llevó a terminar siendo nuevo jugador del Santos de Guápiles, en Costa Rica, donde emprenderá un nuevo viaje junto al hermano de Hirving “Chucky” Lozano.