Diego Lainez no juega en el Betis y cambiaría de equipo en el próximo mercado de pases. ¿América?

En los últimos días surgió el fuerte rumor de que Diego Lainez podría regresar al América, club en el que se formó como jugador y persona, pero que se vio obligado a abandonar a sus 19 años para mudarse al Viejo Contiente. Desde enero del 2019 se desempeña para el Real Betis de La Liga, pero el tiempo sigue pasando y no logra asentarse en el equipo titular. Es evidente que necesita un cambio...

El atacante que sueña con disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana ha tenido una protagonización nula en esta temporada europea con el conjunto verdiblanco. Disputó solamente 13 partidos entre torneo local, Copa del Rey y UEFA Europa League: solamente 3 de ellos fueron como titular y sumó un total de 440 minutos. Marcó 2 goles, y ambos le sirvieron a su equipo para avanzar de ronda en la copa nacional (terminaron siendo campeones).

"A España fui de vacaciones. Lo de Diego (Lainez) no es tan sencillo, obviamente que qué equipo no quisiera contar con él, es un jugador mexicano con marcas especiales, ganó una final, pero no es sencillo", admitió Santiago Baños para Marca Claro hace poco menos de una semana. ESPN, sorprendentemente, acaba de lanzar una columna en la que asegura que hay un ¡80%! de probabilidades de que se dé el retorno del hijo pródigo a Coapa.

La fuente señaló que el futbolista de 21 años está dispuesto a volver a jugar en Liga MX con tal de retomar su nivel habitual y poder ser tenido en cuenta por Gerardo Martino de cara a la cita mundialista. No solo eso, también haría un sacrificio económico para vestir la playera del América, su amado equipo. A pesar de esto, el 20% restante se debe a las verdaderas intenciones del Real Betis, dueño de su pase.

El club español quiere que Lainez continúe su carrera deportiva en Europa y no retorne a México, ya que perdería terreno en el largo proceso que necesita para adaptarse al futbol de la élite. Manuel Pellegrini y su equipo de trabajo tomarán una decisión en los próximos días: facilitarán su salida a préstamo o pedirán que se mantenga en la plantilla. Por el momento, los de Coapa son los únicos pretendientes oficiales.