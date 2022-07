Después de finalizar su participación en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, las Águilas del América le dieron las gracias a una de sus jovenes promesas, el cual venía siendo aclamado por sus aficionados: Morrison Palma, quien no entró en los planes de Fernando Ortíz y su cuerpo técnico para el siguiente semestre.

Después de coronarse campeón con las Sub 20 del Azulcrema, el canterano se despidió del equipo de sus amores a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Llegó el momento en que nuestros caminos toman rumbos diferentes, no es un adiós si no un hasta pronto, después de 11 años y medio de felicidad e inmensas alegrías en el club que me arropo siendo yo un niño, que me apoyo en mi adolescencia. Me toca decir hasta pronto al club de mis amores[...]", fueron algunas de sus palabras.

El extremo de 22 años quedó con el pase en su poder y se dispuso a escuchar ofertas durante el mercado de fichajes de verano. Y tras varias semanas de incertidumbre, habría encontrado su destino en el extranjero, más precisamente en el futbol de Costa Rica.

De acuerdo a información de Súper Deportivo, Morrison Palma será nuevo refuerzo de Santos de Guápiles, donde firmará un contrato por dos años. De todas maneras, el América conservará un porcentaje de futura venta, esto debido a los derechos de formación sobre el jugador.

Según la misma fuente citada, el joven atacante viajará al país Tico este mismo miércoles para terminar de oficializar su acuerdo. ¿Merecía una oportunidad en el primer equipo del América?