El ex jugador de las Águilas reveló los contactos desde Coapa por el entrenador. ¿Todavía es opción para el mercado de verano?

Fernando Ortíz ha logrado enderezar el rumbo del Club América en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, la directiva del cuadro de Coapa no pierde de vista la búsqueda de un entrenador para el mercado de verano, en caso de que el entrenador interino no cumpla con los objetivos para este semestre.

En las últimas horas, el ex futbolista de las Águilas, Oscar Ruggeri, reveló en la señal de ESPN Argentina que la directiva americanista se acercó a él para que intente convencer a Ricardo Gareca de convertirse en su nuevo entrenador, en caso de que no logre la clasificación al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Perú.

"Me llamaron para que le hable (a Gareca), para llevarlo a algún lado, equipos. Tuve llamados y si Perú no clasificaba, ya tenía una banda de lugares. Me contactó el América de México, por ejemplo", expresó el campeón del mundo del 86 en el programa ESPN F90.

Con la presencia del 'Tigre' en el estudio de TV, el Cabezón también confesó que esa propuesta del América no se la había comunicado a Gareca, ya que consiguió avanzar hacia el repechaje rumbo a la Copa del Mundo, el cual disputará el 7 de junio en la ciudad de Doha ante el ganador de la llave entre Emiratos Árabes y Australia.

¿Gareca puede llegar al América?

Si bien en el mundo América la búsqueda del entrenador pareció apagarse con la calma que trajeron los buenos resultados obtenidos por Fernando Ortíz, si Perú no saca su boleto a Qatar 2022, la opción de Ricardo Gareca podría reflotarse. De acuerdo a información de Mediotiempo, Fernando Ortíz podría formar parte de su cuerpo técnico como auxiliar.