Uno de los equipos al que sin duda muchos quieren llegar son a las Águilas del América, y prueba de ello fueron las recientes declaraciones de Roberto “Piojo” Alvarado, quien en repetidas ocasiones ha revelado que su familia era gran fanática del conjunto de Coapa, y estuvo muy cerca de portar la playera americanista, pero el famoso “Pacto de Caballeros”, habría sido el factor que le impidió cumplir este sueño.

“De hecho, en el Manchester City me dicen vas a regresar a la Sub-20 con el América, como que tenían buena comunicación con ellos, cuando regresó todavía existía aquel Pacto de Caballeros. Me citan unas personas de la directiva del Celaya, y como habían cambiado de dueño, me comentaron que me tenía que quedar con ellos. Al final me tuve que quedar en el Celaya”, así lo platicó en el Podcast “Disfruta el viaje” de su compañero en Chivas, Jesús “Canelo” Angulo.

Y es que cabe recordar que Alvarado estuvo entrenando unos meses con los Citizens, y fue tal su desempeño que la escuadra inglesa buscó quedarse con el mexicano, pero su edad fue un impedimento para poder contratarlo, por lo que analizaron enviarlo a la Sub-20 del equipo de Coapa, pero por desgracia esto no procedió y el destino del medallista olímpico de Tokio 2020 siguió en la Liga MX, pero con otros equipos.

“Mark Redshaw y la directiva del Celaya fueron quienes me llevaron Inglaterra, estuve tres meses entrenando en el Manchester City, me comentaron que me querían firmar, pero no me podía quedar por la edad. En el tiempo que estuve entrenando tuve como compañeros a Brahim Díaz, Jadon Sancho y Phil Foden”, apuntó el ahora jugador de las Chivas de Guadalajara, cuadro que es acérrimo rival del equipo de Coapa.

¿Alvarado quería dejar La Noria?

También Roberto confesó que su arribo al Rebaño Sagrado no fue del todo con su consentimiento, pues realmente no quería salir de La Máquina Celeste, pues le tiene gran cariño al conjunto cementero, con quienes pudo coronarse antes de dejar La Noria, pero tanto su familia como su agente le hicieron ver que su ciclo con los celestes ya se había cumplido y era momento de ir por otro reto.