Con cinco jornadas disputadas, las Águilas del América no consiguen convencer y por ello se ha puesto en duda la permanencia del timonel Fernando Ortiz, pues tan sólo suma una victoria, un empate y tres descalabros, lo que ha generado la molestia de los fanáticos americanistas pues no están conformes con estos resultados, pero al parecer en el interior del Nido la situación la verían completamente distinta.

En zona mixta, Henry Martín, con toda serenidad develó que la mala racha por la que atraviesan los americanistas en este Apertura 2022 pronto mejorará y dio a conocer que le dan todo su respaldo a su técnico, Fernando Ortiz, pues aseguró que el equipo lo apoya en todo y las mejoras de la escuadra de Coapa sólo dependen de seguir trabajando para conseguir los resultados esperados.

“Nosotros estamos al cien con Tano, estamos firmes, estamos contentos con él, estamos trabajando muy bien, los resultados no se han dado, pero sabemos que estamos para más y creo que si seguimos haciendo las cosas que hacemos entre semana para trabajar y para mejorar, pronto vamos a tenerlos resultados que queremos”, apuntó el futbolista, quien se llegó a manejar que para esta temporada podría quedar fuera de la institución.

Pero es una situación distinta a la que vive el propio futbolista, pues tras los ya mencionados rumores sobre su salida, Henry volvió a la senda del gol y ha tenido días de ensueño, pues poco a poco ha retomado su ritmo y se ha ido reencontrando con el éxito, pues lo hizo durante los amistosos ante las escuadras europeas y ahora lo volvió a hacer ante León, situación que lo tiene más que contento.

“Contento por las anotaciones, ni me importa lo que digan de mí, es la realidad. Me importa lo que yo piense, lo que mi familia piense y eso es lo más importante”, sentenció mientras lamentaba el descalabro que sufrió ante los Esmeraldas: “Siempre te vas a ir triste si pierdes. No importa cuántos goles metas si no consigues los tres puntos va a estar difícil”.