En las últimas semanas, mucho se ha especulado sobre el futuro de Henry Martín, asegurándose que podría salir del América y jugar en alguna otra entidad, sabiendo que su desempeño en últimos torneos ha disminuido notablemente.

El futbolista de 29 años charló con TUDN y fue bastante claro, asegurando que nadie en la institución le ha notificado una posible salida de Coapa y que él desea seguir vistiendo la elástica Azulcrema por más tiempo.

"Yo he hablado con el cuerpo técnico, en todo momento me han contemplado, eso me deja tranquilo y sé que trabajando y siguiendo esforzándome le doy la vuelta a todo y puedo con esto", aseguró Martín Mex.

Con un poco de humor, reconoció que ha leído todos los rumores que lo involucran con otros equipos: "Por ahí me han llegado muchas imágenes de amigos, que si es cierto o no, ya me pusieron de novio de todos los equipos. Al final de cuentas no me han dicho nada, no he tenido acercamiento con nadie".

Necesita mejorar los registros

El Clausura 2022 ha sido uno de los torneos más discretos de Martín desde su llegada al club en 2018. Disputó en total 20 partidos de 21 posibles, anotando únicamente cuatro goles y ganándose muchas críticas por parte de su afición.