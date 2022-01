El mediocampista llegó en diciembre y no ha debutado.

Jonathan dos Santos fue uno de los primeros fichajes del Club América en el actual mercado de pases para reforzar al plantel de cara al Torneo Clausura 2022. Sin embargo, a tres semanas de iniciado el campeonato, aún no ha tenido la oportunidad de salir a la cancha para demostrar su talento.

Esto se debe principalmente a que Santiago Solari afirmó que el jugador proveniente de Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer no estaba en condiciones de sumar minutos debido a su inactividad. Por tal motivo, no estuvo en el empate 1 a 1 ante Puebla y, como el Azulcrema vio retrasado su partido con Mazatlán, aún no tuvo su debut.

Ahora bien, luego de tantos días de adaptación en Coapa y de prácticas con sus compañeros, el menor de los Dos Santos ya estaría en condiciones de jugar. Por ello, es una de las opciones que baraja el entrenador para enviar al Estadio Azteca esta noche por la tercera fecha de la Liga MX.

El rival de la jornada no será otro que el último campeón de la competencia, Atlas, que viene de una victoria y un empate como sus primeros resultados. Si bien no se sabe si el ex LA Galaxy será titular, se espera que tenga acción a partir de las 9:00 p.m. de este sábado y devuelva a las Águilas a la senda del triunfo.

La baja que tendrá el conjunto americanista

Para este partido con los Rojinegros, el Club América no dispondrá de Santiago Solari dentro del terreno de juego por la roja que vio en la visita a Puebla. Sin embargo, no será la única baja, ya que Roger Martínez tampoco estará esta noche por el mismo motivo, por lo que habrá que ver quién ocupa el ataque en el cuadro aguileño.