El camino del centrocampista mexicano Jürgen Damm ha estado lleno de contrastes, pues el futbolista ha tomado decisiones que en ocasiones han desconcertado a algunas estrellas como el caso de Hugo Sánchez, quien recientemente tachó al tricolor de falta de mentalidad por no buscar realmente oportunidades en Europa. Ante esto, el exjugador de Tigres reveló que ese nunca fue su principal objetivo.

Con información de ESPN, Jürgen reveló que el militar en el Viejo Continente no se le hacía una mejor opción que enfundarse en los colores de las Águilas del América, pues considera a los emplumados como el equipo más grande del continente: “Siempre he dicho que los planes y tiempos de Dios son perfectos, me tiene donde me quiere tener y mi sueño es vestir la camiseta del América y otra cosa es secundario. Llegar al América es un sueño cumplido. Europa y otro tipo de cosas no se comparan a estar en este club”.

Damm, con tan sólo 29 años de edad aseguró encontrarse más que contento con la decisión de jugar en la Liga MX con los de Coapa y cómo ha estado en la búsqueda de recuperar su nivel futbolístico: "La pretemporada y juegos amistosos me costaron por la inactividad que traía y ahora estoy mucho mejor. Me he esforzado en lo físico para recuperar ese tema aeróbico para recuperar la idea y vuelta, desborde y sé que puedo dar mucho más. Sé que puedo más que entregar y cada partido dar lo mejor de mí para aportar al club, a mi equipo lo que necesita y sé lo que puedo dar en futbolístico y físico”.

El exfutbolista de la Selección Mexicana también se sinceró y reveló estar más que consciente que la oportunidad que se le está presentando con los de Coapa debe de aprovecharla lo más que pueda, pues es una situación atípica, ya que el torneo tan sólo durará 4 meses, por lo que está consciente que el momento para mostrarse en su mejor versión es ahora o nunca, pues confesó que su objetivo principal es renovar con el América y mantenerse varios años con ellos.

“El tema de tener un contrato por torneo exige y te hace desde el inicio demostrar. Aunque tengas un contrato de tres o cuatro años la exigencia del club te demanda eso al portar la camisa del equipo más grande. Se debe mostrar desde inicio porqué estás aquí y en mi caso llenarle el ojo al Tano Ortiz y directiva, porque es mi sueño, deseo y trabajar con esa humildad para estar ya sea en campo, banca o tribuna y trabajar con esa continuidad y proceso en el club”.