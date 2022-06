Se aproxima el torneo Apertura 2022 y las Águilas del América están definiendo muy lentamente su plantel. Ante la falta de refuerzos y el culebrón en el que se ha convertido la situación de Pablo Solari, ya se concretó una baja, la de Jordan Silva, y se ha hablado de otras dos.

Luego de que se hablara del supuesto interés de un equipo holandés por los servicios del lateral Jorge Sánchez y de la aparente posibilidad de que Guillermo Ochoa regrese al futbol español, Héctor González Iñárritu, presidente operativo del América, salió a hablar sobre ambos casos.

Miguel Layún guardó silencio sobre Jorge Sánchez

Ya abierto el mercado de fichajes, se escuchó el rumor de la salida del lateral izquierdo Jorge Sánchez con destino a Europa, lo que abriría la posibilidad de que Miguel Layún recupere la titularidad con las Águilas del América, pero el veterano jugador se rehusó a hablar del tema: "No lo sé y menos voy a opinar de un compañero con el cual en el torneo pasado tuve una competencia directa. Así que me voy a ahorrar mi opinión sobre ese tema. Jorge sabe lo mucho que lo valoro como compañero y lo mucho que valoro lo que él puede hacer en busca de objetivos personales y en buscas de los objetivos colectivos. Mi opinión sobre este tema Jorge la sabe perfectamente. No hay nada definido y si se llegara a darse ahí hablaré".

Jurgen Damm y su sueño de niño

A sus 29 años de edad, el volante extremo mexicano Jurgen Damm tiene ante sí la posibilidad de cumplir una de sus ilusiones de la infancia y uno de sus objetivos como futbolista profesional: pertenecer a las Águilas del América. "En pocas palabras sería un honor, es el equipo más grande del país y claro que me encantaría estar en este equipo. Desde niño le voy al América... Jugar con ellos y poder meter un gol. Es un sentimiento y cariño hacia la institución en la que siempre soñe jugar".