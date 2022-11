Mientras algunos jugadores de las Águilas del América se encuentran concentrados para asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022, otros están de vacaciones con miras al torneo Clausura 2023. Algunos se encuentran fijos en el plantel azulcrema, pero otros están en posibilidades de causar baja.

Aunque la renovación de contrato de Guillermo Ochoa con el América no se ha confirmado, el portero del América está a punto de escribir historia en la Copa del Mundo Qatar 2022. Por su lado, el defensa paraguayo Bruno Valdez muy pronto podría ponerle fin a su paso por el equipo azulcrema.

Bruno Valdez en la mira del Chicago Fire

En la etapa del futbol de estufa previa al torneo Clausura 2023 de la Liga MX, un movimiento se está cocinando en el plantel de las Águilas del América. Nuevamente el defensa paraguayo Bruno Valdez está entre las potenciales bajas ya que se encuentra en la mira de un equipo de la MLS, el Chicago Fire. Por lo pronto, el zaguero guaraní tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023.

Memo Ochoa, a punto de convertirse en un Cinco Copas

En el Mundial Qatar 2022, Francisco Guillermo Ochoa, emblemático portero de las Águilas del América y de la selección mexicana, está por ingresar al club de los Cinco Copas integrado por el mexicano Antonio Carbajal, el alemán Lothar Matthaus, el italiano Gianluigi Buffon y el mexicano Rafael Márquez. Sobre su siguiente Mundial, en una entrevista para la revista Caras, Ochoa comentó: ''Es un sueño hecho realidad y me siento muy emocionado. Es un orgullo poder representar a mi país tantas veces en un Mundial, porque pocos tienen la oportunidad de hacerlo. De hecho, hay jugadores históricos que no tuvieron la ocasión de ir ni siquiera a un Mundial. Si alguien me hubiera dicho hace muchos años, cuando empecé a jugar futbol, que iba a estar convocado a cinco mundiales, no me la hubiera creído''.