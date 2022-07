América cumplió su segundo de tres partidos contra clubes europeos de jerarquía. El primero fue contra el Chelsea y perdió 2-1, y con idéntico marcador cayó ante el Manchester City en un juego en el que las Águilas compitieron bien y dejaron buena impresión. El tercer rival ilustre será el Real Madrid el próximo martes.

En tanto, Jurgen Damm dio tema de conversación y no de manera positiva pues en México fueron muy criticadas sus declaraciones sobre su preferencia de jugar para el América sobre una oportunidad de jugar en Europa. Por su lado, Eduardo Salvio, que pudo ser jugador azulcrema, retó a las Águiñas.

Jurgen Damm decepcionó a Hugo Sánchez

Avalado por su exitosa trayectoria en el futbol de España con el Atlético de Madrid y el Real Madrid en los años 80 y principios de los 90, Hugo Sánchez criticó con severidad la mentalidad del volante extremo Jurgen Damm por darle más valor a quedarse en el futbol mexicano con el América que buscarse una oportunidad en el balompié de Europa. “Me da pena. No me gusta decirlo, pero me da pena la mentalidad que demuestra. No hay comparación de jugar en Europa. Jugar en América es bueno, yo estuve, pero en mis últimos años y me pagaban más”, dijo el ahora comentarista de ESPN.

Toto Salvio amenazó al América

Apenas comenzó la cuarta jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y el América ya recibió un mensaje desafiante de uno de sus máximos rivales al que enfrentará hasta la octava fecha. El extremo argentino Eduardo Salvio, flamante refuerzo de los Pumas, dijo en entrevista para TUDN que en el futbol mexicano. "Quiero ganarle más al América y después a todos los demás, ya me estoy informando cómo es acá". El Toto pudo haber llegado a las Águilas que habrían perdido interés en ficharlo por su historial de lesiones y un problema de violencia de género.