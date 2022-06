A una semana del inicio del torneo Apertura 2022, el América apuntaló su plantel con la incorporación oficial de Néstor Araujo y Jurgen Damm. El defensa central tendrá una lucha por la titularidad con el uruguayo Sebastián Cáceres mientras que el extremo ocupará el lugar que hubiera sido para el argentino Pablo Solari.

Por otra parte, se confirmó la baja de Mauro Lainez mientras que el colombiano Juan Otero, el uruguayo Federico Viñas y el paraguayo Bruno Valdez siguen sin concretar sus salidas; por el defensa central se reactivó el interés de Tigres que próximamente presentaría una oferta formal.

Sebastián Cáceres reaccionó ante la llegada de Néstor Araujo

Tras confirmarse la contratación de Néstor Araujo como refuerzo del América, el uruguayo Sebastián Cáceres habló de la competencia que se avecina en la lucha por la titularidad en la defensa central: "Que venga un refuerzo bueno como él, va a hacer que estemos alerta para exigirnos. Nadie tiene el puesto seguro y es importante para seguirnos exigiendo". Respecto al supuesto interés del Getafe por ficharlo, el zaguero charrúa apuntó que "no hay nada concreto, nadie me ha dicho nada, la verdad yo me enteré por Twitter y nada de eso. Hasta que no sea algo concreto yo voy a estar en enfocado en América.

Pablo Solari dio carpetazo al fichaje frustrado con América

Después de que la directiva del América fallara en su nuevo intento de fichar a Pablo Solari como refuerzo para el torneo Apertura 2022 ante la negativa de venderlo del Colo Colo, el extremo argentino declaró que "Soy feliz acá. (Haber llegado como refuerzo del América) era una oportunidad única para mí, buena también para mi familia, pero no me quedo mal, acá soy feliz, estoy cómodo y la paso bien con el grupo... No es el fin del mundo. Voy a seguir trabajando y dando todo".