Se aproxima el partido entre las Águilas del América y los Rayados del Monterrey correspondiete a la segunda jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, y desde las filas de la escuadra regiomontana se escuchó una voz desafiante en contra del equipo azulcrema: la del argentino Maximiliano Meza.

Por otro lado, en ESPN dos personajes menospreciaron al América. Jared Borgetti aseguró que a él nunca le interesó llegar a las Águilas y que ya terminó esa creencia de que con vencerlas un equipo salvaba un torneo. David Faitelson siguió enganchado al tema de la grandeza de América o Guadalajara.

América vive del pasado: Maxi Meza

Al comparar al América con el Real Madrid, el portero Francisco Guillermo Ochoa generó diversas reacciones, una de ellas fue la del extremo argentino del Monterrey Maximiliano Meza quien reconoció la jerarquía del club azulcrema, pero resaltó que su equipo no tiene nada que pedirle: "Jugar en un equipo como América te da plusvalía, pero soy muy creyente de dar crecimiento a un club o ganar, no vivir de la historia", dijo Maxi para TUDN. "Hoy Rayados no vive de la historia, ha ganado sus cosas en los últimos tres años".

David Faitelson subestimó a la afición del América

Y un día después de ganarse el bloqueo en redes sociales por parte del portero Guillermo Ochoa al sostener que el Guadalajara es más grande que el América, David Faitelson, periodista de ESPN, se metió con Televisa y los aficionados de las Águilas: "ran parte de 'la grandeza' del América la ha puesto Televisa, un poderoso órgano de comunicación que es capaz de transmitir realidades y fantasías a la gente. Así como ha llevado una gran novela a muchas casas, ha sido el aparato de comunicación del club de futbol", escribió el comunicador en Twitter y remató con que, según las encuestas: "El americanismo es más común entre los mexicanos con nivel educativo básico, de primaria y secundaria".