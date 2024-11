Salió campeón con Francia, se volvió alcohólico y ahora fue condenado a dos años de prisión

Un destacado futbolista francés podría tener el peor final justo cuando se encontraba en la búsqueda de un nuevo equipo para continuar su carrera. Esta semana se dio a conocer que el Juzgado de Niza condenó a dos años de prisión a una estrella que se consagró campeón con la Selección de Francia (UEFA Nations League 2021) por agresión sexual a una joven de 23 años, conducir en estado de ebriedad y desobedecer a las autoridades.

Se trata de Wissam Ben Yedder, delantero por el cual AS Mónaco le pagó 40 millones de euros al Sevilla en 2019 y que se encuentra sin equipo desde julio de este año, fecha en la que se terminó su contrato precisamente con el club monegasco. A sus 34 años, se refugió en el alcohol y ahora sus chances de volver a jugar parecen haber quedado sepultadas.

ver también ¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Italia vs. Francia por la UEFA Nations League?

¿En qué contexto Ben Yedder cometió el delito?

Todo sucedió la noche del 6 de septiembre en la localidad de Cap-d’Ail, una comuna francesa situada en el departamento de Alpes Marítimos, de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Puntualmente, la víctima acusó a Ben Yedder de intentar besarla y más adelante estimular su organo reproductor en frente de ella.

Publicidad

Publicidad

Wissam Ben Yedder está sin equipo desde julio de 2024 (Getty Images)

El juicio tuvo lugar hace un mes y en el mismo Wissam no solo se disculpó, sino que también confesó haber bebido durante varios días seguidos antes del suceso. En un principio, el fiscal determinó una condena de dos años y medio, siendo 18 de los 30 meses en libertad condicional. No obstante, luego la pena se alivianó, aunque incluye una multa de 5.000 euros, la suspensión de su licencia de conducir por seis meses y la obligación de indemnizar a la víctima con 6.500 euros.

ver también Estrella del Barcelona admite que le perdió el gusto al futbol: "Es mi trabajo"

¿Qué dijo Wissam Ben Yedder en su declaración?

El futbolista se mostró arrepentido y, cuando le tocó dar sus versiones de los hechos, expresó: “Es un período un poco difícil, tuve problemas con mis agentes, con mi esposa. Levaba tres o cuatro días bebiendo“. Más adelante, compeltó: “No recuerdo qué pasó. A causa del alcohol tengo problemas de memoria”. Sin embargo, eso no sería todo.

Publicidad

Publicidad

En otro pasaje de sus declaraciones, se sinceró sobre sus problemas con la bebida: “Tomé dos botellas, no era yo mismo. Sé que es malo, estaba bajo los efectos del alcohol, debería haberlo dejado, pero no era yo mismo. Soy una persona solitaria, me cuesta confiar en la gente. Me han traicionado en bastantes historias. Me refugié solo en el alcohol, pero me doy cuenta de que fue el peor error de mi vida”.