A punto dejugar el Clásico Joven contra Cruz Azul en el cierre de la fase regular del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, apareció Emilio Azcárraga Jean, dueño del Club América, para recordarle a las Águilas que la exigencia permanente para este equipo es la de lograr cada campeonato que dispute.

En el plantel americanista, gracias al seguimiento personalizado del director técnico interino Fernando Ortiz, los jugadores han recuperado nivel. A algunos les ha costado más como a los delanteros, entre ellos el uruguayo Federico Viñas quien ha carecido del gol en el torneo, pero no de esfuerzo.

La dura exigencia de Emilio Azcárraga al América

De manera sorprendente, las Águilas del América rescataron el torneo Clausura 2022. Tras caer al fondo de la clasificación en la octava jornada, semanas después comenzaron a hilvanar triunfos hasta conseguir seis de manera consecutiva, situación que no es la idel para el dueño del equipo, Emilio Azcárraga Jean.

"Entiendo que puede haber buenas y malas rachas, pero el América no puede depender de rachas, el América tiene que campeonar", dijo Emilio Azcárraga en entrevista para TUDN. "Como dice el dicho de que ‘tú eres tan importante en el futbol como te ven en el último juego’ y afortunadamente llevamos victorias en los últimos juegos y eso hace que los chavos, que Fernando Ortiz, directiva, Santiago Baños, todos hayan entendido la importancia que tiene, no el club como equipo, sino lo que ellos tienen que hacer en la cancha con la afición que viene todos los días, que lo ve por la tele y nos sigue".

No he tenido suerte: Federico Viñas

A nivel colectivo, en lo que va del interinato del director técnico argentino Fernando Ortiz, las Águilas del América han tenido un impresionte repunte en el torneo Clausura 2022 mientras que a nivel individual algunos futbolistas van recuperando nivel paulatinamente como Federico Viñas. En lo que va del torneo Clausura 2022, el delantero uruguayo ha jugado 14 partidos, ocho de estos como titular en los que ha acumulado 734 minutos de juego, pero solamente ha marcado un gol.

En este torneo, ha Federico Viñas tenido el acompañamiento de Fernando Ortiz. "Tano es muy cercano al grupo, no solo conmigo, con otros compañeros para aconsejarles y eso es muy bueno de un entrenador. En lo personal me ha dado la confianza, no ha caído el gol como quisiéramos, pero hemos hecho en lo personal buenos partidos, me he sentido muy bien en lo físico y mental y mucho es gracias al entrenador. No he tenido un poquito de suerte, pero sé que el arco se va a abrir, haciendo buenos partidos, jugando de poste para mis compañeros sé que la gente lo ve y lo aprecia, pero de delantero tiene que hacer goles y esperemos que se abra el arco para la mejor parte del campeonato que es la liguilla".