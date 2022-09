Mientras se va calentando el partido entre el América y los Tigres correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Netflix lanzó la serie América vs. América en el que dos elementos que actualmente con los felinos protagonizan un momento tenso en una liguilla con las Águilas: Miguel Herrera y Sebastián Córdova.

Por otra parte, han pasado ya ocho años desde que Raúl Jiménez dejó al América para probar suerte en Europa donde ha tenido una trayectoria ascendente. A sus 31 años ya se visualiza el retorno del delantero que querría volver al equipo que lo impulsó al futbol profesional.

El día que Miguel Herrera regañó a Sebastián Córdova

Netflix lanzó la serie América vs América conformada por seis capítulos que revelan la intimidad de las Águilas. Un ejemplo de esos episodios revelados fue un video de los momentos tensos que se vivieron en el vestidor en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Guard1anes 2020 entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara que ganaban 2-0 al medio tiempo. El entrenador azulcrema de entonces, Miguel Herrera lanzó un regaño a sus jugadores, especialmente a Sebastián Córdova: "No puede ser que Chivas nos haga un gol. Chivas juega y nosotros estamos en la pendeja. Y si traes una hueva, dime ‘no estoy para jugar’ y no pasa nada, te lo dije el otro día Córdova". Estas palabras recrudecieron la enemistad entre el mediocampista y el cronista de TUDN Paco Villa.

Raúl Jiménez quiere regresar al América

Fue el 9 de agosto de 2014 cuando Raúl Jiménez jugó su último partido con las Águilas del América antes de viajar a Europa para transitar por los equipos Atlético de Madrid, Benfica y Wolverhampton. A ocho años de distancia, Santiago Baños, presidente de las Águilas, prácticamente tiene arreglado el regreso del goleador de los Wolves cuando decida volver a su país. "Ya me dijo que el día que regrese a México quiere que sea a América. Aquí lo recibiremos con los brazos abiertos, porque es un jugador que se formó aquí y fue a Europa a cumplir su sueño y a hacer una gran carrera. Esta es su casa".