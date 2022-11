Santiago Baños reconoció que no se sentían campeones en el Apertura 2022, pero esperan concretar el objetivo en el Clausura 2023.

En las Águilas del América aún no superan del todo la eliminación ante los Diablos Rojos del Toluca en las Semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Al presidente deportivo azulcrema Santiago Baños todavía le duele el fracaso, y ya espera la revancha para el Clausura 2023.

La escuadra americanista del director técnico Fernando Ortiz aún no se reporta a pretemporada, algunos de los jugadores están de vacaciones y otros se preparan rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Mientras tanto, Santiago Baños ya comenzó a hablar sobre posibles altas, bajas y renovaciones.

Santiago Baños confiesa su dolor ante la afición

A unos días de la finalización del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Santiago Baños, el presidente deportivo del América, mostró su sentir luego de no haber podido concretar las coronación de las Águilas. "Nosotros nunca nos dimos por campeones. Sabíamos que la serie contra Toluca iba a ser muy complicada y luego venía la Final. Muy doloroso, sí, porque habíamos hecho un gran torneo, tanto en la Fase Regular, como en los Cuartos de Final. Todo eso duele y, obviamente, estamos en deuda con la gran afición que tenemos. No queda más que pedir una disculpa y pensar en lo que viene. Darle vuelta a la página y trabajar para conseguir la tan ansiada Copa 14", dijo el dirigente azulcrema para Marca Claro.

