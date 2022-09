Como parte del equipo que empató el récord de ocho triunfos consecutivos del América en su historia, el portero Francisco Guillermo Ochoa consideró que estas Águilas del torneo Apertura 2022 de la Liga MX dirigidas por el argentino Fernando Ortiz tienen similitudes con los planteles de la temporada 1994-95 y del torneo Clausura 2005.

Posteriormente, el portero de las Águilas del América estuvo en el Museo de Cera de la Ciudad de México donde fue presentada su figura. Guillermo Ochoa habló del proceso para lograr esta réplica de su persona.

El América de Ortiz como los de Beenhakker y Carrillo

Con 28 puntos, el América dirigido por el argentino Fernando Ortiz es líder del torneo Apertura 2022 y con 29 goles a favor es la mejor ofensiva; estas estadísticas hacen que el portero Francisco Guillermo Ochoa recuerde a las Águilas de la temporada 1994-95 y a las del torneo Clausura 2005. "Por supuesto que recuerdo al (América) de (Leo) Beenhakker, en la manera en que jugaban, el espectáculo que daban, recuerdo muy bien el de Mario (Carrillo) que salimos campeones con los delanteros que teníamos muy contundentes. Ahora veo algo muy similar, veo un equipo que tiene llegada, pegada, gol, y en el futbol es importante la contundencia, la tranquilidad que les veo a todos para jugar con esa sencillez, madurez y creo que sabemos bien a qué jugamos y en cada partido lo demostramos", apuntó Guillermo Ochoa en entrevista con TUDN.

Gran homenaje en vida a Guillermo Ochoa

A sus 37 años de edad, Francisco Guillermo Ochoa recibió un homenaje con la presentación al público de su imagen en el Museo de Cera de la Ciudad de México; se trata de un reconocimiento a su trayectoria, especialmente con la selección mexicana, de hecho es la reproducció de su festejo del gol del Tri en el triunfo contra Alemania en la Copa del Mundo Rusia 2018. "De entrada, elegir la posición no fue fácil. Fue difícil por la expresión del grito de gol. Los hice trabajar bastante y cuando me platicaron no quería hacerlos trabajar con una atajada y era buscar una más de pie y fue la que me gustó, la del partido contra Alemania. Encontrar el uniforme no fue sencillo, fue una donación de un amigo que tengo en San Francisco y colecciona todos mis uniformes y en casa tengo uno y lo tengo colgado y encontrar otro no fue sencillo, junto con el short y calcetas”.