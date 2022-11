Mientras el equipo de hombres está por reportarse a la pretemporada luego de su eliminación en las Semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, la escuadra femenil está por disputar la final ante Tigres, y eso ha levantado de gran manera el orgullo del americanismo.

Mientras el América femenil está por luchar por el título del Apertura 2022 de la Liga MX la renovación de contrato de Guillermo Ochoa sigue pendiente. Y en una tema curioso, Sergio el Checo Pérez, reconocido aficionado americanista, pudo haber renunciado al automovilimos por las Águilas.

Si no sigue Ochoa, está Jiménez: Moisés Muñoz

Uno de los asuntos que está trabado en el plantel de las Águilas del América de cara al torneo Clausura 2023 es la renovación de contrato del emblemático portero Guillermo Ochoa. En caso de que no continúe, el exguardameta Moisés Muñoz cree que hay una buena solución: "A mí me encantaría que siguiera en América, pero la decisión es totalmente de él y lo que pueda querer para él y su familia. Creo que se ha ganado después de tanto tiempo el decidir qué quiere hacer con su carrera; si es con América será bienvenido y si no, creo que está Óscar Jiménez listo para tomar la batuta de la titularidad en América".

Checo Pérez habría renunciado al automovilismo por el América

A finales de los años 90 o principio de los 2000, siendo un niño Sergio el Checo Pérez, piloto mexicano de Red Bull que vive su mejor momento en la Fórmula 1, pudo haber tirado por la borda su carrera por ir a un partido de las Águilas del América, según una anécdota que comentó el padre del corredor, el diputado Antonio Pérez Garibay. "Aquí viene un tema que me dolió mucho. Son de las cosas más fuertes que me ha sucedido cuando Checo iba a ser campeón de los Go Karts en la carrera en Jalisco. Era la última carrera y va Emilio Azcárraga a Guadalajara y ahí Checo me dice 'no voy a ir papá, no voy a correr'. Yo le digo '¿cómo no vas a correr?'. 'No, me invitó Emilio Azcárraga a ver al América y me voy a ir'. Le dije 'no, no me digas esto'. Checo tendría entre 9 y 10 años. Iba a ser campeón de los Go Karts en Guadalajara, el campeonato nacional, y renuncia para irse con Emilio Azcárraga al América contra Chivas. Yo le dije: 'Está bien, voy a vender todos los Go Karts tuyos' y se acabó el problema. Me respondió 'papá, vende todo. Yo quiero ser futbolista y quiero jugar en el América'".