Si bien el ataque de las Águilas del América ha acaparado los reflectores como el más productivo en lo que va del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y con Henry Martín en la lucha por el título de goleo individual, al interior del equipo azulcrema resaltaron la labor defensiva que realizan todos los jugadores.

Por otro lado, el director técnico Santiago Solari sigue siendo tema de conversación en el entorno del América; ahora el mediocampista paraguayo Richard Sánchez salió a hacer declaraciones que dejan mal parado al entrenador argentino.

Sebastián Cáceres revela factor clave en racha de victorias

Si bien las Águilas del América tienen el mejor ataque del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con 29 goles a favor, también tienen la tercera mejor defensa con sólo 11 goles en contra, y ese es un factor que resaltó el zaguero central Sebastián Cáceres para explicar el buen momento del equipo azulcrema: "La solidez defensiva la ha dado todo el equipo, el conjunto, no solamente los defensas o delanteros. Hay un trabajo de todo el equipo en el que siempre colaboran todos. En el partido contra Tigres recuerdo una jugada donde Fede (Viñas) bajó hasta mitad de cancha como si fuese un central para recuperar una pelota. Esas son cosas que uno valora mucho a la hora del compromiso, el respeto hacia el compañero que sabes que siempre te va a respaldar en todo sentido, que todos luchan y quieren ganar. Por eso lo hacen, bajan a una posición que no es la suya porque quieren ayudar a los compañeros y eso habla muy bien del grupo. Tácticamente lo hemos hecho bastante bien, sabemos la forma en la que queremos defender y eso es importante para el grupo, que todos lo tengan claro".

Richard Sánchez reveló hostigamiento en tiempos de Solari

A seis meses de la destitución de Santiago Solari como director técnico de las Águilas del América, el mediocampista paraguayo Richard Sánchez reveló que en las últimas semanas del argentino como entrenador de los azulcremas fue acosado pues lo señalaban de generar un ambiente adverso para el estratega: "Tengo que tocar un tema que me mandaban mensajes, recibía amenazas cuando estaba el técnico anterior con Solari, pero nunca tuve un inconveniente y venía con una lesión que me impedía jugar y nadie sabía eso. No me sentía bien físicamente, y cuando había compañeros lesionados también nadie se fija, y tiran cosas que no son así, y ahora que estamos bien hablan lindo, pero en momentos malos solo estaba la familia. Recibía mensajes de amenazas de todo sentido, porque salió que me peleé con el técnico y que tendí la cama, pero no pasó y nunca tuve problemas. Siempre estuve a disposición para jugar igual lesionado y terminó eso".