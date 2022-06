Después de que se diera a conocer el primer fichaje de las Águilas del América el cual está a cargo del exjugador de Cruz Azul, Jonathan “Cabecita” Rodríguez, las críticas hacia el futbolista y el club azulcrema no han parado, y es que muchos consideran traición que se decantara por el acérrimo rival de La Máquina, en vez de volver a La Noria, pues de acuerdo a Jaime Ordiales, la directiva celeste también se habría comunicado con Jona.

Ante este panorama, el legendario exfutbolista celeste, Carlos Hermosillo, decidió salir en defensa de Rodríguez, pues señaló en entrevista para Marca que las críticas hacia el futbolista son infundadas: "Yo veo muchas críticas y cuestionamientos hacia el jugador. Yo jugué en América, jugué en Chivas, en Cruz Azul y lo que tiene que entender la gente es que somos profesionales. Yo no lo veo mal, cada quien tiene que tomar la mejor decisión. Si Cruz Azul no lo quiso repatriar fue por algo, o porque no hay dinero o porque no les interesa".

Y es que, para Hermosillo, Jonathan es un gran jugador que merece seguir esforzándose, pues sabe que sigue jugándose un puesto para el Mundial de Qatar 2022, pero eso no evita que no le hubiera gustado su regreso a La Máquina: "Nunca he creído en las segundas partes. Me parece que es un gran jugador, que nos dio un campeonato con esa definición, es un extraordinario jugador, pero a mí las segundas partes nunca me han gustado, nunca han sido buenas".

De acuerdo a lo revelado por el campeón celeste en el 97, los aficionados cruzazulinos no deberían de molestarse con Jonathan Rodríguez en caso de que se concrete el fichaje: "No, a mí no. El aficionado de Cruz Azul tiene que quitarse un poquito la pasión, ¿por qué te va a dar coraje? Te debe de dar coraje a lo mejor con los directivos, que a lo mejor ni siquiera hicieron un esfuerzo por llevarlo, pero con el jugador por qué. Yo le deseo lo mejor a donde vaya a cualquier jugador que haya salido de Cruz Azul, vaya a América o a Chivas. Es parte de nuestra vida, de lo que tenemos que tratar de hacer en la profesión. Me da coraje con la gente de Cruz Azul".

Para el también comentarista de futbol, hay cosas más importantes que la institución debe solucionar antes de regresar a Rodríguez: "¿Por qué no estamos buscando mejor refuerzos o haciendo una buena reestructura? ¿O por qué no estamos trabajando mejor con los jóvenes, o dándoles mayor oportunidad? ¿O por qué no dejamos de llevar a amigos y compadres y llevamos gente que sea capaz? ¿Por qué no tenemos un área de inteligencia deportiva? En una institución tan importante como Cruz Azul hay muchas cosas, no es nada más si regresa o no el Cabecita. Es demasiado".