Mucho se ha hablado del desempeño del americanista, Guillermo Ochoa, quien en múltiples ocasiones ha estado en el ojo del huracán por algunas actuaciones que han puesto en jaque a sus equipos, ya sea en México, Europa o la Selección Mexicana, pero eso no ha evitado que siga sumando participaciones destacadas en las Copas del Mundo, por ello Luis García, canterano de los Pumas de la UNAM y leyenda del Tri, salió en su defensa.

García Postigo se desvivió en elogios hacia el actual portero estrella de las Águilas del América, pues de acuerdo al también mundialista, la carrera de Paco Memo ha estado plagada de destacadas actuaciones, como en los Mundiales de Brasil 2014 así como Rusia 2018, además de que ahora se alista para ir a su quinta justa mundialista, y señaló que está a un nivel que muy pocos pueden presumir.

"Jorge Campos es un tipo que revolucionó la posición, hoy ahí está Guillermo Ochoa que ha hecho una labor que te mueres, que va por su quinto Mundial y es un portero de la pu... madre, quien pueda decir que Ochoa no es un portero extraordinario es una estupidez", apuntó Luis García en entrevista con Efraín Velarde en su canal de YouTube, Casa Velarde, donde también aprovechó para hablar sobre el lugar que él ocuparía en la historia del futbol mexicano.

De acuerdo al exjugador de Atlante, América y Chivas, el único puesto de honor lo tienen Hugo Sánchez, y a su parecer, Rafael Márquez: "Me resulta complicado, no sé en qué lugar estoy, para mí es Hugo Sánchez el 1 y Rafa Márquez 2, esos dos en la misma mesa. A mí me parece Hugo por el tema del gol, digo Rafa ganó Europa y una serie de cuestiones, estuvo en un Dream Team, pero el tema del gol creo que tiene una valía un poquito mayor, pero para mí ellos comen en esa misma mesa y los demás estamos rezagados”.

Mientras que para él no se puede quedar atrás el polémico Cuauhtémoc Blanco: "En ese segundo escalón tendrían que aparecer Cuauhtémoc Blanco y Andrés Guardado por la cantidad de partidos que tiene en Europa y el éxito que ha tenido siempre. Yo pondría al Negro Campos, es un cuate que revolucionó la posición, me parece que Javier Hernández dentro de esta situación que vive que vale madre, es United, Real Madrid, selección nacional, cuatro goles en Mundial, tiene que estar en ese lugar. Lo que sí tengo clarísimo es que hay dos que me parece que nos vamos a morir todos y no habrá nadie que se le pueda acercar a Hugo ni a Rafa por más que hay hoy futbolistas increíbles en México, a esos niveles difícilmente".